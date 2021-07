Van der Poel vertrekt (laat) naar Tokio: "Op hotelkamer zitten, is niet aan mij besteed"

Maandag 26 juli is de grote dag voor Van der Poel. De voormalige geletruidrager in de Tour de France (hij reed 6 dagen rond in het geel) jaagt dan op zijn mountainbike naar de gouden medaille. Van der Poel verliet voor zijn olympische droom vroegtijdig de Tour. "Dat was om een beetje gevoel te krijgen op de mountainbike. Het verschil tussen de mountainbike en de wegfiets is groot."

Van der Poel zakt opvallend laat af naar Tokio. "Omdat de regels zo streng zijn. Op een hotelkamer zitten, is niet aan mij besteed. Ik heb nog 2 dagen om het parcours te verkennen. Dat is voldoende en dat doe ik bij wereldbekerwedstrijden ook", aldus de Nederlander.

Van der Poel moest met een beetje pijn in het hart de Tour verlaten."Door de rare kalenderplanning was het moeilijk te combineren met de Spelen. Ik wilde achteraf geen spijt krijgen dat ik te lang in de Tour ben gebleven."

"Ik voel me goed. Benieuwd naar het parcours en het klimaat in Japan", vertelde MVDP ook op de Twitter-pagina van zijn ploeg Alpecin-Fenix. "Het doel is nog steeds hetzelfde: een medaille pakken."