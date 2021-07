Van der Poel stapt uit Tour: "Tijd om te focussen op de Spelen"

Van der Poel verscheen nog aan de start van de 9e etappe, maar wel om aan te kondigen dat hij niet richting Tignes zal klimmen. "Ik start vandaag niet", zei hij. "We hebben samen met de ploeg besloten dat het in mijn beste belang is om nu te focussen op de Olympische Spelen."

"Het is vroeger dan verwacht, maar ik denk niet dat ik nog iets te bewijzen heb in de Tour. Mijn vorm is heel goed en dat wil ik niet in de vuilbak gooien. Ik ben al vier jaar bezig met de Spelen en dat wil ik niet vergooien door nu een paar dagen te lang te blijven in de Tour."

"Het is beter om zo uit de Tour te stappen dan dat je volledig uitgemergeld bent. Het was een heel moeilijke beslissing, maar het lijkt me wel het beste met het oog op Tokio. De meeste mensen zullen het wel begrijpen."

"Ik wil met deze benen naar Tokio gaan om mijn droom waar te maken. Hoe groot de kans op goud is? Dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik wil achteraf gewoon geen spijt hebben als ik ernaast grijp. Als ik er op deze manier naast grijp, zal ik er beter mee kunnen leven en me geen vragen stellen waar het is misgelopen."