Record voor Club Brugge: Kossounou naar Leverkusen voor bijna 30 miljoen

Kossounou kwam in de zomer van 2019 over van de Zweedse club Hammarby. De verdediger had een aanpassingsperiode nodig, maar speelde zich afgelopen seizoen in de basiself bij Club. De 20-jarige Ivoriaan kreeg in januari zelfs nog een contractverlenging tot 2024.

De constante prestaties van de verdediger bleven ook in het buitenland niet onopgemerkt. De Ivoriaan zou op weg zijn naar Bayer Leverkusen. Die club werd vorig seizoen 6e in de Bundesliga.

De club telt aardig wat centjes neer voor Kossounou: bijna 30 miljoen euro. Dat is een record voor de Belgische landskampioen.

Met dat geld zou blauw-zwart zelf ook al actief geweest zijn. Stanley Nsoki komt voor 6,5 miljoen naar Brugge. De 22-jarige verdediger was eigendom van Nice. Die club plukte hem vorig jaar nog weg bij PSG.