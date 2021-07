Pro League hoopt vanaf 13 augustus in volle stadions te spelen

Het Overlegcomité heeft het licht op groen gezet voor de ingebruikname van het Covid Safe Ticket (CST) vanaf vrijdag 13 augustus. De Belgische variant van het Europese coronacertificaat wordt gebruikt voor grote evenementen met meer dan 1.500 deelnemers.

Wie volledig gevaccineerd is, antilichamen geproduceerd heeft of een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud kan voorleggen, krijgt via het CST toelating tot het evenement.

De organisatie hoeft dan ook geen veiligheidsmaatregelen op te leggen: geen mondmasker of geen veilige afstand (en dus volle capaciteit). Die regeling klinkt de Pro League als muziek in de oren.

Komend weekend openen Genk en Standard het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Alleen de thuisploeg mag voorlopig supporters in haar stadion ontvangen en het stadion mag maar voor 30 procent gevuld zijn.

Die maatregelen gelden voor de eerste drie speeldagen, tot 13 augustus. Daarna kan je alleen het voetbalstadion binnen als je het CST kan voorleggen. De Pro League bekijkt nu samen met de overheid hoe dat systeem er zal uitzien. "Kortom, de tijd dringt voor een waterdicht systeem", aldus Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever.