Gewichtheffer die spoorloos verdween in Japan, is teruggevonden

Een briefje met daarop: "Ik wil in Japan blijven leven." Het was het enige dat Julius Ssekitoleko vorige week achterliet in zijn hotelkamer in Izumisano (Osaka).

De Oegandese gewichtheffer nam de benen nadat duidelijk was geworden dat hij niet zou mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. Hij wou niet terug naar de ontberingen in zijn land en wenste in Japan te blijven.

Vandaag werd Ssekitoleko teruggevonden in Yokkaichi, in de prefectuur Mie, ongeveer 170 kilometer te oosten van zijn trainingskamp. Hij wordt momenteel ondervraagd door de politie.

Toshiro Muto, de voorzitter van het Japanse organisatiecomité voor de Spelen, verklaarde dinsdag dat zijn zaak eerst grondig bestudeerd moet worden alvorens er beslissingen worden genomen.