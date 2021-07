Oegandese gewichtheffer spoorloos verdwenen: "We doen er alles aan om hem te vinden"

Een official van de Olympische Spelen keek vreemd op toen hij Julius Ssekitoleko nergens kon vinden in zijn hotelkamer. Ook zijn ploegmaats wisten niet waar de gewichtheffer heen was. De politie besliste daarop om een zoekactie te beginnen. Voorlopig zonder succes.

"De stad doet er alles aan om de persoon terug te vinden", klinkt het in een statement. De zaak ligt in handen van de politie."

Het is niet de eerste keer dat de delegatie van Oeganda commotie veroorzaakt. Een atleet had de bedenkelijke eer om de eerste deelnemer te zijn die positief testte op corona bij aankomst op de luchthaven van Tokio. En dat ondanks een vaccinatie. Nadien testte ook een tweede atleet positief na een positieve test in het trainingscentrum. De selectie werd vervolgens in quarantaine geplaatst.

Ssekitoleko moet normaal deelnemen aan het gewichtheffen bij de lichtgewichten.