Eerste zege sinds rentree: Groenewegen wint opener in Wallonië: "Meer dan overwinning"

Kijk naar de massasprint:

Raak in 3e rittenkoers

Is Dylan Groenewegen nu helemaal terug? Na zijn rentree in de Ronde van Italië in mei boekte de sprinter nu ook zijn eerste zege in de Ronde van Wallonië. Een nieuwe stap in de comeback van de Nederlander, die 9 maanden schorsing uitzat voor zijn aandeel in de zware crash van Fabio Jakobsen in Polen.

Groenewegen hield daar zelf ook een gebroken sleutelbeen aan over, maar de mentale gevolgen waren nog zwaarder. In de Giro sprintte Groenewegen enkele keren mee, met een 4e plek als beste resultaat. Ook in de Baloise Belgium Tour was dat zijn beste eindklassering in een sprint. In de Elfstedenronde hinkte hij achterop bij Tim Merlier.

In de Ronde van Wallonië was het dus wél raak. Groenewegen troefde na 185 km van Genappe naar Héron over een heuvelachtig parcours Hofstetter en Vermeersch af aan de oplopende streep, nadat zijn ploeg Jumbo-Visma 3 vluchters (de Italianen Vendrame en Bagioli en de Noor Tiller) op enkele kilometers van de aankomst ingerekend had.

Snelle mannen als Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Giacomo Nizzolo kwamen niet verder dan de top 10. Groenewegen wordt meteen ook de eerste leider. (lees de reactie onder de foto)