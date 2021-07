Wiggins: "Van Aert is op dit moment de beste renner ter wereld"

Wout van Aert heeft de wielerwereld verbaasd met zijn overwinningen in een bergrit, tijdrit en massaspurt in de Tour. Bradley Wiggins en Frank Hoste hebben dan ook niets anders dan woorden vol lof voor de Belgische landskampioen. "Hij is fenomenaal."

Bradley Wiggins windt er geen doekjes om. "Wout is op dit moment de beste renner in de wereld", vertelde de Tourwinnaar van 2012 aan Eurosport. "En de meest veelzijdige. Hij is fenomenaal. Ik heb veel respect voor hem." "Wat hij gedaan heeft, is uitzonderlijk. Hij won een bergrit op de Mont Ventoux, hij won een tijdrit en de sprintetappe op de Champs-Elysées. Hij zit op een ander niveau als we het hebben over zijn allround mogelijkheden." "Hij is de favoriet voor de olympische wegrit en ik zou het mooi vinden als hij ook zou winnen."

"Hij heeft me echt verbaasd"

Ook Frank Hoste was diep onder de indruk. "Ik dacht dat hij op de Champs-Elysées gewoon rustig zou rondrijden, met zijn gedachten al bij Tokio. Niets was minder waar. Hij heeft me echt verbaasd. Een bergrit, tijdrit en spurt winnen in dezelfde Tour? Dat heb ik nog niet gezien." Kan Wout van Aert ooit de Tour winnen? "Daar heb ik toch mijn twijfels bij. Als je alle dagen moet meerijden... Nu kan hij zijn dagen nog uitkiezen. Hij kan zeggen, nu ga ik ervoor. En hij rijdt in dienst van Jonas Vingegaard, maar als je zelf een klassement moet rijden, dan mag je echt geen zwak moment tonen."

"Van Aert kan 5 of 6 keer de groene trui winnen"

Moet Van Aert dan maar mikken op de groene trui? "Hij heeft een keuzemogelijkheid. Als dat niet lukt, dan kan ik de tijdrit winnen. Als het morgen een bergrit is, dan ga ik daar eens mijn gedachten opzetten. Dat is de sterkte van Wout van Aert. Hij kan zijn doelen uitkiezen." "Daarom zeg ik: 5 of 6 keer de groene trui winnen, dat is 'a piece of cake' voor Van Aert. Als hij zich in iedere massasprint mengt, dan zit hij altijd in de top 5. In de bergritten zijn de sprinters dan weer gelost en kan hij ook de punten pakken."