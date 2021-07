Bakelants: "Op een dag moet Van Aert alles op Tourpodium zetten"

"Sprinten ligt zo dicht bij zijn kwaliteiten, Van Aert zal dit altijd kunnen"

Zo zoet het voor Van Aert was, zo zuur was het opnieuw voorJasper Philipsen. De sprinter van Alpecin-Fenix werd in de Tour drie keer tweede en drie keer derde. Ceylin Alvarado, die voor dezelfde ploeg rijdt, leefde mee. “Het is natuurlijk balen voor hem dat het altijd net niet is. Het zat hem niet echt mee, maar de overwinningen zullen vast nog wel komen.” “Misschien had hij zich net iets minder moeten bezighouden met Cavendish en meer moeten focussen op Van Aert. Dan had hij misschien net iets meer kans gehad.”

"Als hij zo 200 meter kan spurten, kom er dan maar nog eens voorbij. Hij is zo sterk. Het was gewoon een Van Aert-dag. Het zou voor iedereen moeilijk geweest zijn om hem te klopppen."

Eddy Planckaert zag in Parijs ook een uitstekende lead-out van ploegmaat Mike Teunissen. "Teunissen heeft prachtig werk gedaan. Als Van Aert zo gebracht wordt, dan is het vechten om in zijn wiel te zitten. Daar verliezen Cavendish en Philipsen de spurt, omdat ze te veel moeten wringen."

Mark Cavendish was dé favoriet voor de massasprint in de slotetappe, maar Wout van Aert toonde dat hij naast tijdrijden en bergop rijden ook nog steeds een aardig stukje kan sprinten. "Dat verrast mij totaal niet", zegt Jan Bakelants, die gisteren zijn zesde Tour uitreed.

"Hopen dat de Tour-organisatie Van Aert zo gunstig gezind is als Wiggins"

De straffe prestaties van Van Aert doen dromen van meer. Eddy Planckaert ziet in hem een potentiële Tourwinnaar, Jan Bakelants gaat daar niet helemaal in mee. "Ik geloof dat Wout het podium kan halen in de Tour, maar ik denk niet dat hij de Tour kan winnen. Ik ben zo onder de indruk van de kwaliteiten van Pogacar, dat kan Wout niet in het hooggebergte."

Toch vindt Bakelants dat Van Aert eens het risico moet nemen en alles op alles moet zetten voor een klassement in de Tour. “Ik verwacht dat er volgende week een olympische medaille voor hem aankomt, met zijn polyvalentie zal hij elk jaar kandidaat zijn voor de wereldtitel en hij zal ook de Ronde van Vlaanderen wel eens winnen."

"Op een dag moet je dan toch eens kunnen zeggen: "Nu zet ik alles op de Tour om het podium te halen". Dat kan zeker lukken, als het parcours in zijn voordeel is uitgetekend. We moeten hopen dat de Tour-organisatie Wout zo gunstig gezind is als Bradley Wiggins in 2012. Toen was het een uitgetekend parcours voor Wiggins."

“Als de aankomst in de bergritten beneden ligt, dan denk ik dat hij op de top de schade op de favorieten genoeg kan beperken om in de afdaling terug te komen en in de sprint te winnen. Hij kan ook bonificatieseconden pakken door massasprints te winnen. Het kan dus zeker, maar er is natuurlijk ook Pogacar."

Planckaert blijft overtuigd dat Van Aert kans maakt op het geel. "Wout heeft zijn Tour nu ingedeeld met de tijdrit en de Olympische Spelen in zijn achterhoofd. Als hij er 100 procent voor gaat, waar zal hij dan veel tijd verliezen? Hij is een superkampioen die alles kan. Waarom zou hij de Tour niet kunnen winnen? Met een klein beetje geluk en een aangepast parcours geloof ik erin."