Wout van Aert vervolledigt historisch drieluik op de Champs-Elysées

De slotrit van de Tour in een notendop

Van Aert perfect gelanceerd, Cavendish lacht groen

De slotrit van de Tour staat zoals altijd in het teken van de fotomomenten: in de slenterpartij naar Parijs wou iedereen graag een kiekje laten schieten met gele trui Pogacar. Ook de entree in de hoofdstad zorgde voor prachtige plaatjes, met onder meer passages langs Versailles, het Louvre en de Arc de Triomphe.

Toen er dan toch gekoerst werd, deden de jongens van Lotto-Soudal er alles aan om toch niet met lege handen deze Tour te moeten verlaten. Sweeny, Gilbert en Van Moer toonden zich. Die laatste zong het samen met ex-bolletjestrui Schelling en Valgren nog vrij lang uit. Maar in de slotronde gebeurde toch het onvermijdelijke.

Deceuninck-Quick Step leek weer een sprint af te leveren uit het boekje. Asgreen nam het peloton bij de hand in de befaamde laatste bocht. Maar door werkzaamheden lag de finish dit jaar een paar honderd meter verder.

Van Aert kon zich voor het eerst in deze Tour eens goed plaatsen, met dank aan ploegmaat Teunissen. Hij ging als eerste aan, Cavendish en Philipsen raakten wat ingesloten of moesten omrijden en kwamen te laat.

Cavendish lachte een beetje groen, want hij had gehoopt met een 5e zege Eddy Merckx definitief voorbij te steken in de zegestand. Zijn 3e plaats was wel voldoende voor een 2e groene trui, 10 jaar na de vorige. Alle andere truien (geel, bollen en wit) worden voor het 2e jaar op een rij door Pogacar meegenomen.