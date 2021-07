Jonathan Sacoor in Tokio: "De hitte is toch wel even wennen"

"De hitte is wel even wennen. We zweten heel veel, maar ook daarop zijn we voorbereid. We proberen goed gehydrateerd te blijven en af te koelen. Vorige maand liep ik nog in Polen bij -4 graden. Dan heb ik het toch liever zoals nu te warm dan te koud. Voor de prestaties denk ik niet dat de hitte een nadeel is."

"De trainingen verlopen ook goed. De atletiekpiste is zo'n halfuurtje rijden. We gaan met zijn allen met de bus. Het is een heel mooi stadion en alles is tip top in orde."

Jonathan Sacoor vertoeft nu al een paar dagen in Tokio. Hoe vergaat het de 400m-loper? "Het is veilig, dat is het belangrijkste. De maatregelen zijn streng, maar daar waren we op voorbereid. Ik ga dus ook niet klagen dat ik niet naar buiten kan om een koffietje te gaan drinken", vertelt Sacoor.

"Het is fantastisch om nu hier te zijn. Nog een weekje te gaan en dan is het eindelijk zover. Het is een pak van ons hart dat we nu hier staan. Nu moeten we alleen nog presteren, maar daarvoor hebben we getraind."

"Zelf ben ik na een onzekere voorbereiding net op tijd in vorm. Ik voel me opnieuw als mezelf, in mijn eigen flow. Hopelijk kan ik op de Spelen tonen dat ik in de beste vorm van mijn leven ben."

"Het niveau op de 400m en de 4x400m is heel hoog, maar toch wil ik strijden voor een finaleplaats. En op de aflossing kunnen we altijd iets moois doen. De andere jongens zijn ook net op tijd in vorm. We zullen er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen."