Vanmarcke finisht weer als 3e in Italië, dagzege is voor leider Ulissi

De 4e etappe, 168 kilometer met start en aankomst in Cagliari, had hetzelfde concept als de vorige: veel heuvels onderweg, maar aan het eind toch een vlakke finale. Een vroege vlucht van Aaron Verwilst samen met vier anderen strandde in de heuvelzone, waar een twintigtal renners aansluiting vond bij de kopgroep.

Sep Vanmarcke probeerde in de finale nog weg te rijden uit die ruime kopgroep, samen met onder meer Dauphiné-sensatie Mark Padoen, maar slaagde daar niet in.

Het werd een sprint, waarin leider Diego Ulissi zich sneller toonde dan zijn Wit-Russische ploegmaat Aleksandr Rjaboesjenko en Vanmarcke. Voor de Belg is het al de 3e toptienplaats in Sardinië. Ook in de 2e etappe was hij al 3e geworden.



De Settimana Ciclistica Italiana eindigt zondag met opnieuw een etappe in Cagliari, die veel weg heeft van die van vandaag. Sep Vanmarcke is tweede in de stand, op 12 seconden van leider Ulissi.