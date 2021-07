Van Aert verbaast in tijdrit: "Een van de grootste doelen uit mijn carrière"

Wout van Aert is de eerste Belg sinds 1985 die een tijdrit wint in de Tour. "Het was een van de grootste doelen uit mijn carrière", geeft hij toe. "Ik heb me de laatste dagen echt gefocust op deze dag. Ik ben dan ook heel blij dat ik het kan afmaken."

"Het parcours was op mijn lijf geschreven. In vergelijking met de eerste tijdrit in deze Tour was deze sneller. Met mijn gewicht is dat meer in mijn voordeel. Ik denk dat het een perfecte dag was."

Vanuit de hotseat kon Van Aert zijn laatste concurrent Tadej Pogacar aan het werk zien. "Het was zeker een "hot" seat", grapt Van Aert. "Ik was volledig oververhit na die inspanning."

"Het is altijd stresserend om toe te kijken, maar ik had een mooie marge op specialisten Asgreen en Küng. Als ik dan de tussentijden zag van de klassementsmannen, groeide de hoop wel."

Met ritzeges op de Mont Ventoux en in de tijdrit toonde Van Aert nog eens zijn veelzijdigheid. "Het was een zware Tour voor ons team, maar we zijn blijven vechten. Uiteindelijk hebben we 3 ritoverwinningen en Jonas (Vingegaard, red) op de 2e plek in het klassement. Dat is geweldig. Ik ben heel trots."