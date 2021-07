Vandeweghe: "Zonder de Spelen stuikt de volledige olympische sport in elkaar"

Wie gisteren de oefenwedstrijd tussen onze Belgian Cats en Japan heeft gevolgd, zal even de wenkbrauwen gefronst hebben. De basketbalarena in Saitama was namelijk voor de helft gevuld met fans. Ook Hans Vandeweghe keek vol verbazing toe.

"De zaal zat halfvol en tijdens de rust zaten de cheerleaders luidkeels te roepen. Ook de supporters schreeuwden de hele wedstrijd "defence". Waarom kan dat daar wel en op de Spelen niet? Ik vind het allemaal zeer vreemd."

"Ik stoor me ook mateloos aan de manier waarop de Japanners hiermee omgaan. Hun besmettingen stijgen, maar dat is slechts een vierde van het aantal besmettingen bij ons. En zij zijn met 126 miljoen inwoners", vertelde Vandeweghe.

"De Japanners hebben altijd al wat last gehad van smetvrees, dat zit in hun DNA. Maar ze moeten ook niet overdrijven natuurlijk. Het is gewoon duidelijk dat de Olympische Spelen er niet gewenst zijn."