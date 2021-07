Beluister De Tribune Olympische Spelen om u helemaal klaar te stomen voor Tokio

Het wachten heeft lang - een jaar langer dan voorzien - geduurd, maar de knoop is doorgehakt. Over exact een week (23 juli) beginnen de Olympische Spelen. Na het politieke gekrakeel is het tijd voor het sportieve. Hans Vandeweghe, Jonas Creteur (Sport/Voetbalmagazine) en Bert Sterckx stomen u klaar in onze olympische special van De Tribune.