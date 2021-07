Dartslegende Andy "The Viking" Fordham overleden op 59-jarige leeftijd

Andy Fordham was een legende in het darts. Omwille van zijn postuur werd hij omgedoopt tot "The Viking". Door overmatig drankgebruik en zijn zwaarlijvigheid kampte de Engelsman al eerder met gezondheidsproblemen.

Naast zijn enorme cultstatus als levensgenieter, draaide Fordham lang mee aan de top van de dartswereld. Hij werd wereldkampioen bij de BDO in 2004 na een bloedstollende finale tegen Mervyn King.

In 2018 zette hij een punt achter zijn dartscarrière. Eerder dit jaar liep "The Viking" het coronavirus op. Naar eigen zeggen was hij "verschrikkelijk bang om dood te gaan". Fordham herstelde van het virus, waardoor het overlijden onverwacht kwam.