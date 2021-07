Yellow Tigers begonnen aan EK-voorbereiding: "Top acht is de ambitie"

Minder druk op EK dankzij goede Nations League

"We moeten wel beseffen dat we op de Nations League geen enkele match makkelijk hebben gewonnen. Het waren telkens collectieve prestaties, waarbij iedereen op haar beste niveau moest zijn. We hebben op alle aspecten van het spel wel een goed fundament gelegd."

"De Nations League was een gevaarlijk verhaal voor ons, want het omgekeerde had ook gekund", blikt Vande Broek terug. "We hadden veel punten kunnen verliezen, waardoor het WK bijna onmogelijk zou worden. Nu kunnen we naar het EK trekken zonder de druk om punten te moeten scoren voor het WK."

De Volleybal Nations League is nog maar net gedaan, maar de Yellow Tigers zijn al begonnen aan de voorbereidingen op het EK. Meer dan een maand voor het begin. "Normaal beginnen we zes weken vooraf", zegt bondscoach Gert Vande Broek. "Maar de Nations League was intens."

"Opnieuw alles mogelijk als we top drie halen in de groep"

De tegenstanders in groep A op het EK heten Servië , Rusland, Azerbeidjan, Frankrijk en Bosnië-Herzegovina. Die eerste twee zijn wereldtoppers. Om door te stoten is een plaats bij de eerste vier noodzakelijk, maar iedereen bij de Yellow Tigers beseft dat vierde worden geen goed idee is.

"Dan treffen we bijna zeker Italië en dan wordt het heel moeilijk", zegt speerpunt Britt Herbots. "Als we in de top drie kunnen eindigen, is opnieuw alles mogelijk. Maar simpel wordt dat niet, want ook Bosnië of Frankrijk zijn vechtersploeg en zullen zich willen laten zien."

In 2013 stunten de Yellow Tigers op het EK nog met een bronzen medaille. De ambitie nu is de top acht. "Het zou flauw zijn als we niet dezelfde ambities zouden uitspreken als in het verleden en dat is de top acht halen", zegt Vande Broek.

"Het grote verschil met de periode dat we brons wonnen, is dat we toen een onbekende factor waren. Dat is nu zeker niet meer het geval. Toen hadden we ook het geluk dat we een Italië in opbouw konden kloppen en daardoor hun parcours kregen en geen echte toplanden ontmoeten voor de Final Four."

"Al relativeer ik die bronzen medaille nu te veel misschien. Maar we moeten onszelf wel juist positioneren."

Het EK wordt dit jaar in 4 verschillende landen gespeeld. Servië is het gastland voor alle matchen van poule A, met daarbij dus de Belgen. De andere organiseren landen zijn Bulgarije, Kroatië en Roemenië.