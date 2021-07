Koen Casteels is weer fit: "Anderhalf jaar met pijn opgestaan"

Zo'n 2 jaar geleden blesseerde Koen Casteels zich zwaar waarna er een plaatje in zijn scheenbeen werd gezet. Op het einde van vorig seizoen werd dat plaatje verwijderd bij de doelman van Wolfsburg.

"Ik heb dat plaatje nog", vertelt Casteels aan Bild. "Het ligt in België. Ik wilde gewoon zien hoe dik en groot het was, maar het is geen goede herinnering."

Casteels voelt zich naar eigen zeggen weer kiplekker. "Ik voel me goed. Bij de aanvang van de voorbereiding ben ik pijnvrij. Na anderhalf jaar met pijn op te staan, besef je nu dat het de goede beslissing was."

De 29-jarige doelman kan met frisse moed en een nieuwe trainer aan het seizoen beginnen. Mark van Bommel zwaait bij Wolfsburg namelijk de sportieve plak.

"Hij is een coach met veel ervaring als speler", aldus Casteels. "Hij heeft veel titels gewonnen en heeft bij topclubs met topspelers gespeeld. Hij weet hoe het is om als speler in de kleedkamer te zitten."