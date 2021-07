Gianluigi Donnarumma neemt afscheid van AC Milan, op naar PSG?

Donnarumma lijkt al eeuwen mee te draaien op het hoogste niveau, maar toch is de Italiaanse doelman nog altijd maar 22 jaar oud.

Hij debuteerde in 2016 op zijn 16e in de A-ploeg van AC Milan en speelde sindsdien meer dan 250 wedstrijden voor de Rossoneri.

Met die club pakte hij één prijs: de Italiaanse supercup in 2016. Vorige zondag werd hij met Italië Europees kampioen, hij kreeg er de Trofee voor Speler van het Toernooi bovenop.

Het contract van Donnarumma bij de Milanese club liep op 30 juni af. Hij staat op het punt een contract te tekenen bij PSG als vrije speler en zou daarmee in de voetsporen van Wijnaldum en Ramos treden.

"Deze club zal altijd in mijn hart blijven", schrijft Donnarumma over AC Milan op Twitter. "Het was geen gemakkelijke beslissing om deze prachtige club te verlaten, maar soms moet je eens iets nieuws proberen."

"Toen ik hier toekwam, was ik niet meer dan een kind. Ik heb het shirt van deze club altijd met veel fierheid gedragen gedurende 8 jaar. Ik heb hier uitzonderlijke tijden beleefd, die ik nooit meer zal vergeten. Net als de fans van deze club. Maar het moment is gekomen om dag te zeggen."