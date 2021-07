Red Lions vertrekken naar Tokio: "Als er een ploeg goud kan pakken, is het deze wel"

Eerst spelen de Red Lions nog 2 voorbereidingswedstrijden tegen Argentinië (20 juli) en tegen Japan (22 juli). Op 24 juli start dan het olympische toernooi met een bijzonder interessant burenduel tegen Nederland.

Meteen een kans om revanche te nemen na de verloren halve finale van vorige maand in Amstelveen. Dat ziet ook Red Lion Félix Denayer: "Het is ideaal om met een derby aan het toernooi te beginnen."

"Meteen een klepper waarbij we revanche kunnen nemen voor het voorbije EK. Daarna volgt meteen Duitsland en zullen we zien waar we nu eigenlijk staan. Zo kunnen we dan verder bouwen."

"Deze groep is erg hongerig. We leven al jaren toe naar dit moment. We hopen hier een van onze grote dromen waar te maken. Goud zou fantastisch zijn, maar het zal heel moelijk zijn. We behoren tot een van de kanshebbers."

Ook coach Shane McLeod is optimistisch: "We kijken er enorm naar uit. De ontgoocheling van het EK is weg, de aandacht ligt nu op Tokio. Goud zal zeer moeilijk zijn, maar als er een Belgisch team dit kan bereiken dan zijn het deze jongens. Dit is het sterkste team dat ik ooit selecteerde."

"Of we de fans gaan missen? Er zijn veel mensen in België die voor ons van thuis zullen supporteren. Dat voelen we zeker en dragen we ook met ons mee. Het is zeker niet het einde van het wereld."