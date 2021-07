Peter Sagan mist Olympische Spelen na kleine knieoperatie

Sagan ging na zijn val nog door tot en met etappe 11, maar moest nadien noodgedwongen afstappen: "Bij die val raakte het kettingblad mijn knie en dat zorgde voor een diepe wonde", vertelde Sagan gisteren op de site van Bora-hansgrohe.

"We hebben er alles aan gedaan om een infectie te voorkomen, maar er ontwikkelde zich toch een ontsteking in de slijmbeurs bovenop de patellapees. Daarom moest ik ook de Tour verlaten."

"Nu de operatie achter de rug is, voel ik me een stuk beter." Christopher Edler, hoofd van de medische staf bij Bora, liet ook nog weten dat de operatie perfect verlopen is en Sagan over enkele dagen weer kan beginnen met trainen.

De Spelen klonken gisteren nog haalbaar, maar vandaag kwam het Slovaaks Olympisch Comité met een tegenbericht. Tokio komt te vroeg. Peter Sagan wordt vervangen door Lukas Kubis, jongere broer Juraj Sagan is de andere vertegenwoordiger van Slovakije in de wegrit op 24 juli.

Op de Spelen van 2012 in Londen werd Sagan 34e in de wegrit, 4 jaar later in Rio deed hij mee met de mountainbike.