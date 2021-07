Vandenbempt blikt vooruit op finale: "De Engelsen hebben dit EK gekaapt"

De aftrap van de EK-finale tussen Engeland en Italië komt steeds dichterbij. Ook commentator Peter Vandenbempt zal opnieuw van de partij zijn op een kolkend Wembley. "Wie de finale ook wint, Southgate is nu al een heilige in Engeland."

"Engeland wil 1 iets: na 55 jaar opnieuw een prijs winnen"

Om 21 uur is het eindelijk zover. Dan fluit de Nederlander Björn Kuipers de finale van EURO 2020 op gang. Een wedstrijd tussen 2 grootmachten van het Europese voetbal die met het Wembleystadion een mythisch decor krijgt. "Engeland zal tevreden zijn dat Italië de wedstrijd in handen wil nemen. Dat is alleszins wat Mancini verteld heeft. Met aanvallend voetbal en hoge pressing hebben de Italianen het ook al bewezen op dit EK." "Tegen Spanje is hen dat niet gelukt en hebben ze op de ouderwetse Italiaanse manier nog eens echt moeten verdedigen. De Spanjaarden eisten ook meteen de bal op, maar dat gaat Engeland niet doen denk ik", blikte Vandenbempt vooruit. "Het zal een wedstrijd worden zoals Southgate die wil. De Engelse supporters zijn ook tevreden over wat ze tot nu toe hebben gezien. Kritiek over de speelstijl is er dan ook niet. Het draait maar om 1 iets: na 55 jaar opnieuw een grote titel winnen, de manier waarop maakt niet uit." "Het kan dus goed zijn dat we na Portugal (EK 2016) en Frankrijk (WK 2018) opnieuw een winnaar krijgen die voetbal speelt dat gestoeld is op organisatie, controle en afwachten."

"Erg onder de indruk geraakt van Engeland als team"

Schuift de analist Engeland dan naar voor als de favoriet? "Italië leek mij tegen Spanje redelijk vermoeid, dus ik weet niet of ze op het einde van de wedstrijd nog kunnen brengen wat nodig is om Engeland in verlegenheid te brengen." "Voor de Italianen wordt het vooral zaak om het ritme te bepalen en het tempo

in de wedstrijd te houden. Als ze de Engelse defensie onder druk kunnen blijven zetten, dan zullen ze achterin problemen hebben bij het uitvoetballen", voorspelt Vandenbempt. "Mocht de wedstrijd op neutraal terrein gespeeld worden, had ik de Italianen een veel grotere kans gegeven. Ze hebben namelijk meer kwaliteit op het veld. Bij Engeland zitten er ook heel veel goede spelers, maar die worden gewoon niet gebruikt."

Ook de ongeslagen reeks van 33 wedstrijden bleef niet onder de radar bij de sporza-commentator. "Ze kregen in hun laatste 31 wedstrijden ook nooit meer dan 1 doelpunt tegen, dat is gewoon hallucinant." "Ik ben ook wel onder de indruk geraakt van Engeland als ploeg. Ze vormen een geweldig team en zijn enorm solidair. Dat is in het verleden wel eens anders geweest." "Daarnaast hebben ze ook nog eens spelers van absolute wereldklasse zoals

Kane en Sterling. Die laatste is voor mij ook wel echt de man van het toernooi."



"De Engelsen hebben het EK gekaapt"

Eerder deze week gaf UEFA-voorzitter Ceferin aan geen voorstander te zijn van een EK verspreid over heel Europa. Wat vindt Vandenbempt zelf over dat experimentele format? "Platini heeft dat idee nog gelanceerd in een politieke wedloop om FIFA-voorzitter te worden. Zijn geromantiseerd voorstel was dus ook voor hem eigenlijk maar van secundair belang." "Initieel vond ik het wel nog een leuk idee, maar doordat je een Final Four in Engeland krijgt, is het toch wel oneerlijk. Zeker omdat er op Wembley dan ook nog eens bijna niemand uit het buitenland toegelaten is. Dat vind ik erg kwalijk", legt Vandenbempt uit.

"Er zullen misschien een kleine 10.000 Italianen aanwezig zijn op Wembley, terwijl er 750.000 wonen op het eiland. Zorg dan tenminste voor een gelijke verdeling in het stadion." "Eigenlijk hebben de Engelsen het EK gewoon gekaapt. Hoe je het dan ook draait of keert, vanavond is het een beetje een strijd tussen Engeland en de rest van Europa."