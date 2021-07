Nieuwe spits van Kortrijk krijgt lachers op zijn hand bij ontgroening

Kortrijk is momenteel nog op stage in Wageningen. In Nederland wordt er niet enkel hard getraind, maar is er ook tijd voor wat ontspanning.

Daar zorgde Jesaja Herrmann wel voor. De 21-jarige Duitser, die overkomt van de reservenploeg van Wolfsburg, begon zijn ontgroening door te beatboxen.

Wanneer hij overschakelde naar het wereldbekende nummer uit 'The Lion King' kreeg de spits pas echt de lachers op zijn hand. Het werd alvast een geslaagde actie naast het veld.