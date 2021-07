Dylan en Kevin Borlée tanken vertrouwen in Frankrijk, blessure voor Lavillenie

Op de 400 meter finishte Kevin Borlée (45"16) als tweede, Dylan Borlée was derde in 45"78. Voor de broers was dat de beste prestatie van het seizoen, voor Dylan Borlée zelfs de 4e chrono uit zijn carrière. De overwinning in Frankrijk was voor Isaac Makwala uit Botswana in 45"16.

Kevin Borlée is individueel geplaatst voor Tokio. Hij loopt op zondag 1 augustus de reeksen van de 400 meter. Broer Dylan is alleen gekwalificeerd voor de aflossing. De Belgian Tornados proberen zich op 6 augustus te plaatsen voor de olympische finale.