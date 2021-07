Ook Moeskroen is verlost van transferverbod en strikt meteen Diandy

Moeskroen degradeerde vorig seizoen uit 1A en kreeg op 1 juli ook nog eens een transferevrbod opgelegd door de Licentiecommissie vanwege een financieel conflict tussen de club en Lille.

Gisteren werd het transferverbod opgeheven. Zo werd de deur opengezet voor de transfer van Christophe Diandy. De 30-jarige verdedigende middenvelder ondertekent een contract voor twee seizoenen met optie op een bijkomend jaar.

Diandy was een vrije speler nadat zijn contract bij Charleroi was afgelopen, dat hem in 2014 bij Bergen wegplukte. De Senegalees voetbalde in België, waar hij in 2009 was beland, verder bij RSC Anderlecht en OH Leuven.

Hij heeft meer dan 250 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller, maar kwam vorig seizoen slechts een wedstrijd in actie omdat hij nog altijd sukkelde met de gevolgen van een zware knieblessure uit het najaar van 2019.