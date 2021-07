Nederlandse Mischa Bredewold zegeviert in 2e rit Baloise Ladies Tour

Voor de 1e rit in lijn werd er eerst nog een eerbetoon gehouden voor Jolien Verschueren. De veldrijdster verloor een week geleden op 31-jarige leeftijd de strijd tegen kanker.

De rensters kregen 9 rondjes in Eeklo voor de wielen geschoven, goed voor 117 kilometer koers. Femke Marus en Demi de Jong probeerden het allebei solo, maar dat was tevergeefs.

In de laatste ronde was het dan toch prijs voor 3 vluchters. Mischa Bredewold, Quinty Ton en onze landgenote Kelly Van Den Steen kozen het ruime sop. Ze behielden nog een kleine voorsprong op het razende peloton en zo gingen we sprinten met 3.

Daarin was Mischa Bredewold veruit de sterkste. Ze finishte voor Ton en Van Den Steen. Ze slaat zo een dubbelslag, want ook de leiderstrui is nu haar deel.