Hoe de KBWB Belgisch wielertalent opspoort: Serge Pauwels legt de werking uit

Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder zijn de al wat bekendere namen. Maar ons land heeft nog veel meer aanstormend talent. Ook bij Lotto-Soudal steken al heel wat nieuwe gezichten hun neus aan het venster. Serge Pauwels is bij Belgian Cycling, de Belgische bond ofte vroegere KBWB, aan de slag als Development Coach. "Er is geen enkele reden om te denken dat we meer of minder talent hebben dan vroeger", zegt Pauwels. "Het punt en ook het eerste deel van mijn job is om dat talent te ontdekken. Als Development Coach sta ik in voor de ontwikkeling van dat talent. Ik begeleid het hele traject vanaf de ontdekking tot aan het topsporter worden." "Om talent te ontdekken zijn wedstrijden in België niet voldoende. Het parcours is er te vlak, waardoor de fysiek sterkere renners meer in het voordeel zijn dan zij die zich wat later ontwikkelen."

"Testen in de Ardennen geven goede indicatie van klimmerscapaciteiten"

Om dat probleem te verhelpen lanceerden ze bij Belgian Cycling het klimproject om klimtalenten te ontdekken. "We weten dat de lichtere renners daar beter uit de verf komen dan de fysiek sterkere", zegt Pauwels. "De renners sturen ons eerst een inspanningstest door, waar wij dan een eerste schifting in maken. Daarna nodigen we ze uit in de Ardennen. Vorig jaar waren dat bijvoorbeeld 75 juniors." "We doen dan een eerste test van 1 minuut en vervolgens een tweede test van 6 minuten. Dat geeft ons dan een goede indicatie van de klimmerscapaciteiten bij de renners." "Natuurlijk is het op basis van die twee testen niet gemakkelijk om te zeggen wat iemand op lange termijn kan. Al haalt onze trainingscoördinator Erwin Koninckx hier al veel informatie uit."

"Project gestart met de generatie van Tim Wellens"

Een volgende stap in de ontdekking en begeleiding van jong klimtalent is een uitstapje naar de Vogezen. Een project dat al voor Serge Pauwels bestond met Carlo Bomans. "We trekken na de testen in de Ardennen met de betere klimmers naar de Vogezen. In april waren we met een tiental beloften. Zij leggen dan een klimtest af op de Ballon d'Alsace." "Dat is ongeveer 25 minuten klimmen op een echte col. Het mooie aan dit project is dat we al een aantal jaren de gegevens bijhouden. Ze zijn ermee gestart met de generatie van Tim Wellens, nu al 8 jaar geleden." "Die informatie kunnen we gebruiken om de klimtijden te vergelijken, onder meer met die van Evenepoel en Van Wilder. Zo krijgen we een mooie aanwijzing of iemand talent heeft om te klimmen en waar hij staat ten opzichte van vorige jaren."

Ook Tim Wellens legde destijds een klimtest af in de Vogezen.

"Toon Clynhens bevestigde goede tests in de Vredeskoers"

Wie de beste tijd heeft op de Ballon d'Alsace blijft een goedbewaard geheim bij Belgian Cycling. "Ik denk niet dat het de bedoeling is dat iedereen dat weet. Maar bijvoorbeeld Toon Clynhens kwam heel goed uit die tests en bevestigde even later in de Vredeskoers." "Ik werk trouwens over de jaren en categorieën heen. Als een renner goed begeleid wordt vanuit zijn ploeg is dat voor ons prima. Dat juichen wij zelfs toe." "Maar we besteden de renners ook niet 100% uit aan hun ploeg. Wij als Belgian Cycling moeten waken over een duidelijke lijn bij al dat jong talent en ervoor zorgen dat er continuïteit in zit."