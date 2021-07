Serge Pauwels: "Politt gaan we de komende jaren nog zien in de klassiekers"

"Alaphilippe was een tweesnijdend zwaar voor Deceuninck-Quick Step"

"Het is een tweesnijdend zwaard. Enerzijds zou je kunnen zeggen dat Alaphilippe het de ploegleiding moeilijk gemaakt heeft, maar misschien heeft hij het hen ook makkelijk gemaakt. Je gaat een wereldkampioen in Frankrijk ook niet zomaar terug laten komen of de ploeg dan op kop laten rijden."

Vandegoor vraagt zich wel af of Alaphilippe zijn team geen pad in de korf gezet heeft door mee te gaan in de vlucht. "Had men anders wél voor Cavendish gereden of een andere vlucht van de dag laten wegrijden? Of is het al goed geweest?"

"Politt haalde bijna al eens een grote vis binnen in Parijs-Roubaix"

Nils Politt zag zijn aanvalslust vandaag beloond. De Duitser van Bora-Hansgrohe anticipeerde perfect op een mogelijk spervuur aan aanvallen in de kopgroep.

"Hij kent zijn eigen sterkte en koos daarom al op 50 kilometer van de finish voor de aanval, ook al wist hij dat het toen nog een uur was", zegt Pauwels. "Hij is iemand die een lange periode heel hard kan rijden. Hij wou absoluut niet achter de feiten aanhollen, want dat krijg je altijd in zo’n steekspel. Hij heeft tot tweemaal toe de vlucht vooruit gekozen."

Politt is intussen 27 jaar, toch heeft hij nu pas zijn tweede profzege geboekt. Hoe kan dat? "Dit is zijn terrein, licht golvend tot vlak, met wind. Maar dit is ook meestal het terrein van de sprinters. Hij moet het in zulke ritten doen, maar je krijgt in die etappes niet vaak de vrijgeleide van het peloton."

"Hij heeft wel bijna eens een grote vis binnengehaald toen hij in Parijs-Roubaix tegen Philippe Gilbert sprintte op de Vélodrome en was ook zeer gegeerd op de

transfermarkt toen Katjoesja stopte. Het is iemand die we de komende jaren nog gaan zien in de klassiekers, zeker in Parijs-Roubaix."