Italiaan Marco Verratti maakt zich op voor "epische EK-finale"

Na verloren finales in 2000 (tegen Frankrijk) en 2012 (tegen Spanje) willen de Italianen nog een keer het Europees kampioenschap winnen. Zondag krijgen ze die kans in de finale op Wembley tegen Engeland.

"Ik kijk ernaar uit om tegen Engeland te spelen in zo'n mooi stadion. Ik verwacht een epische finale", opent middenvelder Marco Verratti. "Het is een jongensdroom die uitkomt."



"Zulke wedstrijden zijn niet al te lastig om voor te bereiden, want je weet dat iedereen er volledig voor zal gaan. Voor het toernooi was er in het buitenland weinig geloof in ons, maar nu zien ze allemaal onze sterkte."

"We moeten niet te veel naar de tegenstander kijken en op de eerste plaats naar onszelf. Het team dat bevrijd van de druk kan spelen, is de grootste kanshebber op de zege", denkt Verratti.