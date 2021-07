Ook Steels bewondert rol Asgreen in lead-out: "Dat is toch echt niet normaal?"

Deceuninck-Quick Step boekte gisteren een 4e etappezege in de Ronde van Frankrijk. Mark Cavendish won voor de 3e keer. In een ploegvideo zien we hoe ook de ploegleiding onder de indruk is van de lead-out uit het boekje, met ook een sleutelrol voor een ijzersterke Kasper Asgreen. De Deen trok in de slotkilometers een schijnbaar eindeloze streep.