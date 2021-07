Soudal neemt na 2022 afscheid als wielersponsor van Lotto

"Op het einde van het seizoen 2022 zullen beide sponsors na een partnership van acht seizoenen hun eigen koers varen", luidt het in een persbericht. "Lotto zal met zekerheid als hoofdsponsor in de wielerploeg blijven investeren. (lees voort onder foto)

Het huwelijk tussen de Belgische lijmproducent Soudal en Lotto werd in juli 2014 aangekondigd. Sinds 2015 rijdt Lotto-Soudal rond in het peloton, maar eind 2022 is het na 8 jaar afgelopen.

"Langst lopende partnership in Lotto-geschiedenis"

Lotto stond in 1985 aan de basis van de Belgische wielerploeg en is ondertussen al meer dan 3,5 decennia trouwe naamsponsor.

De Nationale Loterij is met haar sterke Lotto-merk een trouwe partner van het Belgische wielrennen en geldt in het wielermilieu als "gangmaker van de koers". Sinds 2015 deed Lotto dat samen met het Belgische familiebedrijf Soudal.

De 2 authentieke Belgische bedrijven vormen een van de langst lopende overeenkomsten in het internationale peloton. Het project was duidelijk: inzetten op een mix van Belgische talenten zoals Tim Wellens,

Jens Debusschere, Tiesj Benoot of Brent van Moer en buitenlandse toppers als André Greipel of Caleb Ewan.

En dat leverde successen op: sinds 2015 tot heden zijn er 157 overwinningen geboekt.





CEO Dirk Coorevits van Soudal Group: "Wielrennen is de lijm die

onze beide bedrijven in 2015 heeft samengebracht. Het Lotto Soudal- project heeft ons nationaal en internationaal merkbekendheid helpen opbouwen. We hopen dat de samenwerking nog tot mooie resultaten mag leiden tot het einde van 2022."

CEO Jannie Haek van Nationale Loterij: "Bij iedere wielerliefhebber

doen de namen Lotto-Adecco, Silence-Lotto of Davitamon-Lotto een belletje rinkelen."

"Lotto is al 37 jaar een constante, maar een naam die eveneens

onlosmakelijk verbonden zal blijven met Lotto is die van Soudal. Het is het langst lopende partnership in de geschiedenis van de Lotto-ploeg."