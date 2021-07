Hoogtestage of hittestage? "Veel meer effect op kortere termijn door hitte"

In de Tour-uitzendingen op Eén en Radio 1 kaartte Serge Pauwels - cocommentator bij de radio - het thema van "heat adaptation" aan. Je laat je lichaam tijdens de trainingsarbeid wennen aan de hitte en je plukt daar de vruchten van.

"Je leest meer en meer wetenschappelijke artikels over aanpassing aan de hitte. Er zijn zelfs meer en meer publicaties met titels als "heat is the new altitude", hitte is de nieuwe hoogte", verduidelijkt Pauwels.

"Er is veel imitatie in de wielersport. Als Ineos op hoogte gaat, dan doet Jumbo-Visma dat ook en denkt ook Deceuninck-Quick Step dat dat moet."

"Maar bij hitte werkt veel meer een effect op kortere termijn. Bij trainingen op hoogte heb je een 3-tal weken nodig om het resultaat te voelen, bij hitte is dat al na 4 à 5 dagen."

"Nog een voordeel: vanaf dag 1 kun je met genoeg kwaliteit trainen. Op hoogte moet je je altijd langer aanpassen."

"Ik koos zelf bewust voor de hitte. Ik ging meestal naar Lucca (Toscane), waar het liefst meer dan 30 graden was."

"Dan reed ik soms letterlijk door de muur en kwam ik na een training 3 kilogram lichter terug door uitdroging. Dat had bij mij een heel goed effect."