Gent-scout Manu Ferrera: "De zwakke punten zijn bij Spanje te groot"

"Er is dit jaar geen enkele speler van Real Madrid bij. Terecht ook, want de goede spelers van Madrid waren geblesseerd. Zo zijn we aan een team gekomen met voornamelijk spelers van de kleinere ploegen. Maar ze hebben het voorlopig goed gedaan."

Ferrera, broer van Emilio en oom van Yannick, werd geboren in Spanje en groeide op in Brussel, maar is nog steeds minstens evenveel Spanjaard als Belg. Op het EK supporterde hij dan ook voor beide landen.

"Spaanse defensie niet goed genoeg voor het hoogste niveau"

"Centraal achterin komen we tekort en in doel ook. Dat is niet voldoende voor het hoogste niveau. De goals die we slikten tegen Kroatië, dat was comedy capers . Zo'n doelpunten staan de Italianen niet toe."

Veel vertrouwen in een Spaanse triomf vanavond heeft Ferrera wel niet. "Ik denk niet dat ze per se niet goed genoeg zijn, maar de zwakke punten zijn te groot", vertelt hij.

De goals die we slikten tegen Kroatië, dat was comedy capers . Zo'n doelpunten staan de Italianen niet toe.

"De Italianen verdedigen heel goed en ook hun keeper is heel sterk. Als Donnarumma bij Portugal in doel stond in plaats van Rui Patricio, dan was België er misschien al uitgegaan in de 1/8e finales."

"Pedri is een speler zoals Iniesta en Xavi"

Een van de lichtpuntjes bij Spanje is de 18-jarige Pedri. "Het is mooi om te zien wat hij doet. Hij verliest bijna geen bal. Hij heeft een goede dieptepass in de voeten en dribbelt goed. Hij is een Barcelona-speler zoals we ze in het verleden kenden, zoals Iniesta en Xavi."

"Maar om prijzen te winnen, hebben we voorin meer kwaliteit nodig", gaat Ferrera verder. "Morata is een goede loper, maar geen topspits. Het is moeilijk om doelpunten te maken als je altijd offside staat."



"Luis Enrique wil nog altijd het voetbal brengen zoals in de hoogdagen, maar de topspelers die nodig zijn om dat te doen, die zijn er gewoon niet meer."