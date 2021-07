Pogacar over beschuldigingen: "3 controles per dag, dat is bewijs genoeg"

Veel tijd kreeg de internationele pers niet om gele trui Pogacar aan de tand te voelen. Hij hield het bij korte antwoorden. "Ik ben blij met mijn eigen niveau en met de waardes die ik haal. De concurrentie? Dit is al een heel zware Tour geweest met veel valpartijen. En daar hebben renners last van."

"Ik ben deze eerste week zelf bijna ongeschonden doorgekomen. Ik voelde me het best tijdens rit 8. naar Le Grand-Bornand. We wilden toen als ploeg ook laten zien dat we sterk zijn en dat we de koers in handen kunnen nemen. Iedereen heeft het die rit fantastisch gedaan. Ik was trots op mijn ploeg."

De kritiek dat zijn team te zwak zou zijn, veegt Pogacar dan ook van tafel. "We zijn een van de sterkste ploegen hier. Mijn ploegmaats geven zich 100 procent voor mij en iedereen is gemotiveerd. We zijn zeker sterk genoeg om deze trui te verdedigen tot in Parijs."

"Een van mijn grootste motivaties dit jaar is om te laten zien dat de vorige eindzege geen toevalstreffer was. Dat ik geen eendagsvlieg ben die alles gebouwd heeft op die ene tijdrit. Ik wil laten zien wat ik kan. Als iemand niet in mij gelooft, wil ik het tegendeel bewijzen. Dat zit in mij."

Heel kort werd ook het thema doping aangeraakt. "Ik word heel veel gecontroleerd. Gisteren zelfs drie keer. Dat is bewijs genoeg", zei Pogacar.