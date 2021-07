Advocaat van bondscoach Martinez: "Heb Roberto nog nooit zo ontgoocheld geweten"

Sinds de persconferentie na de fatale match tegen Italië in München hoorden we Roberto Martinez nog niet. Jesse De Preter, advocaat van de bondscoach, had de Spanjaard wel al enkele keren aan de lijn.

"Hij was heel erg ontgoocheld", vertelt De Preter. "Ik heb hem nog nooit zo geweten - compleet anders dan na het WK in Rusland. Roberto begon wel meteen met een uitleg over de Nations League. In september en oktober zullen we er meteen moeten staan, besefte hij."