Delegatieleider Spahl is ambitieus: "Hebben goede redenen om hoog te mikken"

Gisteren maakte Team Belgium de 122-koppige selectie bekend voor Tokio. België neemt 18 atleten meer mee dan in 2016 en is voorzichtig ambitieus. "Het is een teken van het stijgende niveau in verschillende sporten in België", weet olympisch delegatieleider Olav Spahl.

België trok in 2016 met 104 atleten naar Rio. Deze zomer stappen 122 topsporters op het vliegtuig richting Japan. Verhoogt dat onze kansen op succes? Olav Spahl is voorzichtig optimistisch.

"Het is een teken van het stijgende niveau in verschillende sporten", weet Spahl. "Het topsportbeleid wordt almaar beter in België. Het gaat niet enkel over het aantal deelnemers, maar ook over atleten met ambities en een groot potentieel."

We hebben goede redenen om hoog te mikken. Afgelopen 5 jaar hebben we grote sportieve successen geboekt. Olav Spahl

Hoge ambities en een groot potentieel. Dat klinkt als een ideaal recept om beter te doen dan de 6 medailles in Rio. Kan dat?

"We kijken meer naar de top 8-plaatsen, daar hadden we er 19 van in Rio. Nu hopen we op 21 stuks in Tokio. Dat is ook realistisch, denken we. Uiteraard zijn er atleten met grotere ambities."

"We hebben goede redenen om hoog te mikken" vervolgt de delegatieleider. "De laatste 5 jaar hebben we grote sportieve successen geboekt."

De zaak Dumont en "unieke Spelen"

Zwemster Valentine Dumont werd niet geselecteerd door het BOIC, het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. Nochtans werd ze uitgenodigd voor de Spelen door de internationale zwemfederatie FINA. Waarom mag ze niet mee naar Tokio? "Dat is een combinatie van verschillende criteria, zowel internationale als bijzondere. Aan die laatste kon ze helaas niet voldoen. Dus moesten we het advies volgen van het BOIC en deze harde beslissing nemen." De Franstalige zwemfederatie (FFBN) was niet opgezet met de niet-selectie van Dumont en is een procedure gestart. Wordt het Belgische team uitgebreid naar 123 leden? "Dat zullen we nog zien", is Spahl voorzichtig. "Daar kan ik nu niets over zeggen, maar het is natuurlijk ieders recht om beslissingen aan te vechten. We zullen het resultaat sowieso aanvaarden."



Het is ieders recht om beslissingen aan te vechten. We zullen het resultaat sowieso aanvaarden.

Olav Spahl

In Japan wordt de laatste maanden getwijfeld om de Olympische Spelen met publiek te laten doorgaan. Heel wat randactiviteiten rond de sportevenementen worden geschrapt door corona. "Het worden sowieso unieke Spelen. We zullen ervoor moeten zorgen dat de atleten zich ook voldoende kunnen ontspannen." "De focus ligt heel sterk op het sportieve, onze atleten kunnen ook presteren zonder fans. Maar het is waar dat het meer olympische wedstrijden dan Olympische Spelen worden", concludeert Spahl.