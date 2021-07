"Het is een enorme fout van Martinez om nu niet met een verklaring te komen"

"Een dag later is het stof al wat gaan liggen en zou je de pers moeten uitnodigen. Als je dan de vragen beantwoordt, ben je een grote jongen."

"Ik vind dit vrij klein. Ik vind dat een bondscoach de pers en ook de supporters een uitleg of minstens verklaring verschuldigd is. Er zijn veel vragen die meteen na de wedstrijd niet gesteld konden worden."

"Roberto Martinez had zeker nog een persconferentie moeten geven. Of er nu netelige vragen zouden komen of niet: ik vind dit een enorme fout", zegt Snelders.

"Niet radicaal, wel geleidelijk vernieuwen"

Eddy Snelders blijft op diverse vlakken op zijn honger zitten. Zijn conclusie na het EK is dat de Belgische ploeg absoluut niet gebracht heeft wat ze had kunnen brengen.

"De Belgen hebben een lelijk toernooi gespeeld. Op het WK 2018 leverden ze spectaculaire wedstrijden, nu was het allemaal berekend vanuit de organisatie."

"Zolang de uitslagen komen, kun je er weinig tegen inbrengen, maar at the end is er weinig spektakel geboden. Dat is iets dat je moet meenemen naar de toekomst."

Is het tijd voor een radicale vernieuwing? Snelders: "Ik zou niet te radicaal te werk gaan. Dit moet geleidelijk aan gebeuren. Je hebt veel spelers met veel ervaring. De afvloeiing zal op natuurlijke wijze gebeuren, door blessures, door spelers die te oud worden."

"Het is ook niet dat die ongelofelijke talenten op de deur kloppen om te zeggen: nu gaan we radicaal vernieuwen. Dat is nog nergens goed afgelopen."

Makkelijk te zeggen achteraf, maar had een speler als Marouane Fellaini hulp kunnen bieden?

"Dat zou gekund hebben", zegt Eddy Snelders. "Het verleden heeft geleerd dat Fellaini in zulke wedstrijden het breekijzer kan zijn dat je nodig hebt."

"Maar ofwel vond Martinez voor het EK dat hij alternatieven genoeg heeft, ofwel zal Fellaini gezegd hebben dat het hem niet meer zo interesseert. Het is ook al twee jaar geleden dat hij nog voor België speelde. Maar dit soort vragen moet je niet aan mij stellen, die hadden we aan Martinez moeten stellen."