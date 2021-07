Speelde de vete tussen Richard Carapaz en ex-ploeg Movistar gisteren weer op?

In de finale van de spetterende 7e etappe schoot Richard Carapaz als een torpedo weg op de Signal d'Uchon, de smeerlap van 2e categorie.

Carapaz toonde lef en durf met zijn vurige onderneming, maar aan de finish was zijn buit nihil.

De winnaar van de Giro in 2019 had op een bepaald moment nochtans een minuut op het groepje met Tadej Pogacar, maar de Sloveen - min of meer geïsoleerd - werd in de jacht gesteund door Movistar.

Movistar? Por qué? Het ploegenklassement werd als motief aangehaald, want de Spanjaarden liggen daar - als enig team op de deelnemerslijst - jaar na jaar wakker van.

Maar die beweegreden was net iets te goedkoop. De 28-jarige Ecuadoraan ontbolsterde in 2019 in het shirt van Movistar en won dat jaar de Giro, maar Ineos Grenadiers trok aan zijn mouw.

Carapaz kon de lokroep (en het loonbriefje) niet weerstaan, maar Movistar schermde met een getekend (voor)contract.

Het geflirt met de Britse schone mondde na een betreurenswaardige saga uit in een vechtscheiding met het Spaanse jeugdlief.