Hartverwarmend gebaar van geteisterde Roglic gaat viraal: "Een klasbak"

Geteisterd door een val in rit 3 wordt deze Tour stilaan een lijdensweg voor Primoz Roglic. Gisteren verloor hij 4 minuten in een relatief doenbare rit, vandaag moest de Sloveen alweer vroeg lossen.

Toch verandert al het leed niks aan het warme karakter van Roglic. Ondanks de enorme ontgoocheling gisteren gaf de renner van Jumbo-Visma meteen nadat hij over de streep kwam zijn bidon aan een jonge fan.

"Het is een klasbak", vertelde Karl Vannieuwkerke over het moment in Villa Sporza. "Zulke momenten maken het verschil." Ook op Twitter regent het lovende woorden over het hartverwarmende gebaar.