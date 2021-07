Van Aert: "Lag al 10 lengten achter toen ik moest beginnen aan de sprint"

Wout van Aert (8e) had zich meer voorgesteld van zijn eerste massasprint in deze Tour. "Ik zat niet genoeg vooraan. Ik dacht eigenlijk dat je in de laatste rechte lijn niet meer kon opschuiven. Daarom had ik Teunissen, die me zou brengen, verlaten. Maar we hadden beter wel samengewerkt, want er was toch genoeg ruimte om naar voren te komen."

"Nu probeerde ik zelf mijn weg te zoeken. Eerst zat ik te veel in de wind en op het einde moet ik nog in de remmen door een zwieper. Ik lag al 10 lengten achter toen ik moest beginnen aan mijn sprint."

Morgen krijgt Van Aert een nieuwe kans, al is het dan zwaardere kost. "Het is een superlange rit en op papier misschien een eerste kans voor de vluchters."

"Voor ploegen als die van Sagan, Matthews en Colbrelli zijn er wel niet zoveel kansen in deze Tour om de echte sprinters eraf te rijden. Het zal dus misschien toch een sprint worden. Maar eerst moet ik die zware rit overleven."