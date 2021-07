Cavendish voert bisnummer op in de Tour, Philipsen baalt als nummer 2

Rit 6 in een notendop:

Gouden Van Avermaet en groene Cavendish kleuren de rit

Een snipperdag met het oog op de langste etappe van de Tour? Het was de klassementsmannen in het eerste uur niet gegund. Acht belhamels maakten oorlog, sprintploegen Arkéa-Samsic en Groupama-FDJ werkten zich in het zweet om de schade te beperken.



Met onder meer Thomas De Gendt, Greg Van Avermaet, Jonas Rickaert en Kasper Asgreen zat er veel muziek in het avontuur. Misschien wel een te mooie Franse chanson volgens het peloton, dat weigerde groen licht te geven.

Verwoede pogingen van De Gendt om de groep uit te dunnen, leverden niets op. Een versnelling van Van Avermaet doorstond wel de Franse kwaliteitscontrole. De olympische kampioen kreeg Roger Kluge (Lotto-Soudal) mee om een praatje mee te slaan richting Châteauroux.

De twee koplopers zouden nooit meer dan 2 minuten voorsprong krijgen en bleven een speelbal van het peloton. Ze hadden nog een verrassend sterke inspanning in de laatste 10 kilometer in huis, maar het in steen gebeitelde scenario - een massasprint - konden ze niet vermijden.



Deceuninck-Quick Step en Alpecin-Fenix hadden al snel hun sprinttreinen in elkaar geknutseld en kozen elk een kant van de weg in de slotkilometer. Met Merlier en Philipsen had Alpecin-Fenix twee Belgische ijzers in het vuur, maar Mark Cavendish schoot voor de 32e keer de hoofdvogel af. En dat op de symbolische plek waar hij zijn eerste Tourzege boekte.