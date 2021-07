3 analisten beantwoorden dé vraag: breekt Cavendish het record van Merckx?

Cav is helemaal back en schrijft zijn eigen sprookje in deze Tour. Mark Cavendish brengt zijn teller op 32 zeges in de Tour, dat zijn er slechts twee minder dan recordhouder Eddy Merckx. Kan hij dat record nog breken? Onze analisten schatten de kansen van Mark Cavendish in.

De Cauwer: "Merckxist Wuyts was er drie jaar gerust in"

In Villa Sporza Tour had niemand de prestaties van Cavendish durven te voorspellen. "Als Bennett niet uitgevallen was, dan startte Cavendish niet. Ik moet zeggen dat hij zich uitstekend heeft voorbereid en zich perfect is blijven onderhouden om op die manier voor de dag te komen", zegt Michel Wuyts. Wuyts plaatst er wel een kanttekening bij. "Als Ewan niet valt, dan is het een heel ander verhaal. Dan zou Ewan er misschien al drie gewonnen hebben." "Hij heeft natuurlijk een hele goede Mørkøv naast zich. Maar dan nog, hij komt toch zomaar uit het niets meedoen", zegt De Cauwer. "Hij pakt zijn tweede overwinning, omdat hij anticipeert. Hij is sneller weg dan Philipsen in de sprint", zegt Wuyts. Cavendish nadert hierdoor tot op twee zeges van recordhouder Eddy Merckx. Een Merckxist als Wuyts begint nu alvast te zweten. "Och, zwijg. Ik krijg de kramp en de kriebels. Maar als hij zo doorgaat, dan is het zo. Merckx zal er niet van wakker liggen." "Michel was er al drie jaar gerust in", pikt De Cauwer in, "Cavendish lag al drie jaar in de lappenmand." "Het duimpje van Cavendish naar Declercq tijdens de etappe toont de frisheid van Cavendish. Dat is eigenlijk al een signaal dat hij er weer zal staan", zegt Wuyts.

Nys: "Zoals hij nu sprint, moeten we in het record geloven"

Ook Vandegoor en Nys beseffen dat het record van Merckx nu wel heel dichtbij komt. "We zien duidelijk een gevecht tussen Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick Step, zij hebben de snelste mannen. De rest staat erbij en kijkt ernaar. Er zullen dus nog wel kansen komen voor Cavendish", zet Nys. "Hij heeft bovendien zoveel vertrouwen in zijn lead-out Mørkøv en straalt enorm veel plezier uit. Dat heb ik zelden gezien. Zoals we hem nu zien sprinten, moeten we echt in dat record geloven." Vandegoor maakt even snel de berekening en komt op nog vijf sprintkansen voor Cavendish in deze Tour. "Hij moet nog twee op vijf scoren en hij staat gelijk met Merckx", zegt Vandegoor. "Ik durf te zeggen dat dat haalbaar is", zegt Nys. Maar tegelijk waarschuwt Sven Nys ook voor de druk die er zal komen bij een volgende overwinning. "Dan gaan ze van 's morgens tot 's avonds enkel daarmee bezig zijn. Hij zal het dan ook innerlijk beginnen te voelen. Hoe draait dat dan uit?" "Sport, emotie en druk doen wat met een mens. Ik hoop dat die dag zal komen. Maar het is nu al fenomenaal, 32 ritzeges."

Ze gaan er alles aan doen om hem in Parijs op de Champs-Elysées te laten sprinten Sven Nys

De vraag is natuurlijk of Cavendish de bergen overleeft. "Ik vind dat hij conditioneel in heel goede doen is", zegt Nys. "Ze gaan er alles aan doen om hem in Parijs op de Champs-Elysées te laten sprinten."

"Hij moet in staat zijn om die Tour redelijk comfortabel uit te rijden. Vooral als je kijkt naar hoe de Tour vandaag is uitgetekend. Dat moet kansen bieden voor Cavendish."