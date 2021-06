18-jarige sprintsensatie Christine Mboma loopt 7e snelste tijd ooit op 400 meter

De Namibische sprintbom was voor aanvang van dit seizoen nog geen grote naam in de atletiekwereld. In april verbrak ze al het wereldrecord bij de junioren (49"22) en dat deed ze dit keer met 48"54 nog eens dunnetjes over.

In het Poolse Bydgoszcz maakte ze gehakt van de concurrentie. De Poolse Europese kampioen Justyna Swiety-Ersetic kwam meer dan 3 seconden later binnen.

Met verreweg de beste prestatie van dit jaar is ze meteen ook de grote favoriete om goud te behalen op de Olympische Spelen in Tokio. De Amerikaanse Allyson Felix behoort ook tot de kanshebbers, maar kwam nooit in de buurt van de tijd van Mboma.

In het verleden liepen van de actieve loopsters enkel Shaunae Miller-Uibo en Salwa Eid Nasr al sneller dan Mboma. Miller-Uibo zal zich in Tokio concentreren op 200 meter en Eid Nasr zit een dopingschorsing uit.

Het all-time record werd nog steeds gelopen in 1985 door de Duitse Marita Koch (47"60). Ook onder meer de Tsjechoslowaakse Jarmila Kratochvilova en de Française Marie-José Pérec liepen in het verleden nog net wat sneller.