Frank de Boer stapt op als bondscoach van Oranje na vroege EK-exit (en bakken kritiek)

"Kwartfinales vereist voor contractverlenging"

Na de nederlaag tegen Tsjechië (0-2) kreeg Frank de Boer heel wat kritiek in eigen land. Vandaag verscheen de ex-international op het appel in Zeist, waar de Nederlandse voetbalbond zijn thuisbasis heeft, om de vroege EK-exit te bespreken met de bondstop van de KNVB.

Wat al een beetje in de lucht hing, werd ook officieel bevestigd na de meeting: Frank de Boer stopt per direct als bondscoach van Nederland.

"Frank gaf aan niet voort te willen doen als bondscoach", lezen we in een persbericht. "Dat was ook in lijn met zijn contract, want voor een verlenging was een plaats in de kwartfinales van het EK voetbal vereist."

Voor de start van het EK was de druk op de 51-jarige De Boer (112 caps voor Oranje) al immens. De Nederlandse voetbalfans waren het niet eens met zijn tactische keuzes, ook heel wat oud-spelers vonden dat De Boer anders moest spelen. Die druk ligt uiteindelijk mee aan de basis van zijn opstappen/ontslag.

"Toen ik in 2020 benaderd werd om bondscoach te worden, vond ik het een hele eer en een uitdaging. Maar ik was me ook bewust van de druk die vanaf mijn aanstelling op me zou komen te liggen", zegt De Boer.

"Die druk neemt nu alleen maar toe na het EK. Dat is geen gezonde situatie voor mij, ook niet voor de selectie in aanloop naar de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in september. Ik wil iedereen bedanken, natuurlijk de fans en de spelers."