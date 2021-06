Sven Nys over Alpecin-Fenix: "Dat kan tellen als niet WorldTour-ploeg"

"De puzzel van Alpecin-Fenix valt in elkaar"

Christophe Vandegoor kaart elke dag na over de etappe van de dag met zijn cocommentator Sven Nys. Vooral de sterke prestatie van Alpecin-Fenix viel het duo op. "Het was een indrukwekkende overwinning. Iedereen van Alpecin-Fenix zat waar hij moest zitten. Een dikke pluim voor Merlier en de ploeg", zegt Sven Nys.

"Soms valt de puzzel in elkaar. Het zit allemaal mee, terwijl het bij Jumbo-Visma allemaal tegen zit. " "Tim Merlier is intrinsiek een van de snelste mannen in het wielerpeloton momenteel. De vraag is nu of hij het drie weken kan volhouden en in welke vorm hij op de Champs-Elysées verschijnt. In de Giro waren er toch tekenen van vermoeidheid op een bepaald moment."

Sven Nys is onder de indruk van de ploeg van de gebroeders Roodhooft. "Alpecin-Fenix toont zich als een sterk team, het was indrukwekkend. Als Merlier daar niet had gezeten dan had Philipsen het afgemaakt. We zijn dag drie en ze hebben twee etappes gewonnen. Als niet WorldTour-ploeg kan dat best wel tellen."

Met het wegvallen van Caleb Ewan heeft Merlier wat meer kans op de Champs-Elysées merkt Vandegoor op. Maar volgens Nys zijn er ook andere sprinters die zich vandaag niet volledig hebben kunnen tonen. "Er is natuurlijk ook nog Cavendish, hij kon vandaag zijn sprint niet rijden. Ook Bol en Sagan zaten goed, maar werden gehinderd door de val van Ewan."

"Een belangrijke stap is het onderlinge overleg"

Jammer genoeg wordt de overwinning van Merlier overschaduwd door een reeks valpartijen in het slot. Bestaat er een oplossing om dit te vermijden? "Iedere dag eindigen op een F1 circuit is onmogelijk. Steden zijn nodig om het financieel houdbaar te maken", zegt Nys.

"We moeten nog meer nadenken over welke wegen we nemen naar de aankomst. Maar je kan nooit alle smalle wegen ontwijken. Een oplossing vinden is niet evident." "Als er vragen komen vanuit het peloton in de dagen voor zo een kritische etappe om op 5 of 6 km de tijd stil te zetten en daar komt dan geen antwoord op, dat wekt natuurlijk frustratie op."

"Een belangrijke stap is het onderlinge overleg. De beslissing over de veiligheid van de sport mag nooit van één kant komen. Valpartijen uitsluiten zal je nooit kunnen, maar meer overleg is wel mogelijk."

"Je mag ook niet altijd de fout in de schoenen van het parcours schuiven. De val van Roglic was niet op een smalle weg. Ook de val van Ewan heeft volgens mij niets te maken met die bocht."