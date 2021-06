Ontgoochelde Deschamps: "Veel tijd nodig om deze nederlaag te verteren"

"Tijd kosten om nederlaag te verteren"

Uiteindelijk liep het helemaal fout af in de penaltyreeks. "Dat is altijd wreed, maar we moeten het aanvaarden. Dat is ook sport."

"Het was een wedstrijd met een heel gek scenario en wij deden wat we moesten doen om 3-1 voor te staan. Nadien gaven we het weg in tien minuten tijd en dat is niet van onze gewoonte."

Wat heeft Didier Deschamps gezegd tegen zijn spelers, meteen na de uitschakeling in Boekarest? "Zoals je wel kan denken, is de ontgoocheling in de kleedkamer heel groot", zei de bondscoach bij de Franse rechtenhouder. "Ik heb dan ook niet veel gezegd, maar er is wel eenheid en solidariteit in de kleedkamer."

Het zal tijd kosten om deze nederlaag te verteren, maar het is ongetwijfeld dat we niet meer verdienden.

"Mijn toekomst is nu niet aan de orde"

"Was het nodig om van systeem te veranderen tegen Zwitserland?", wilde de interviewer nog weten. "Het is de tegenstander die ons in de problemen bracht. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Als we winnen is het de verdienste van mijn spelers, als we verliezen dan neem ik mijn verantwoordelijkheid."



"Hadden we het in een ander systeem beter gedaan? Misschien wel. In de tweede helft hebben we er alles aan gedaan om de rollen om te draaien. Dat is gelukt, maar daarna raakten we de draad kwijt en konden we de penalty's niet vermijden."



Blijft Deschamps bondscoach? "Dat is niet aan de orde nu. We zijn allemaal heel ontgoocheld nu, als groep vormen we een eenheid", blijft Deschamps op de vlakte over zijn toekomst bij Les Bleus.