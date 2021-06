Franse pers snoeihard na uitschakeling: "Een van de grootste fiasco's in onze geschiedenis"

Sacrebleu... Die patat hadden ze in Frankrijk niet zien aankomen: na een dolle avond uitgeschakeld door Zwitserland. In de lokale pers is de kritiek op de ploeg hard. Zeker de defensie, die soms leek op een gatenkaas, en bondscoach Didier Deschamps worden niet gespaard. "We zijn van erg hoog gevallen."

L'Equipe: "Een onleesbare partituur van Deschamps"

"Gesloopt", prijkt in het groot op de voorpagina van de toonaangevende krant L'Equipe, die op zijn website titelt: "We zijn van zo hoog gevallen." "De wereldkampioen heeft een forse klap in het gezicht gekregen", valt te lezen in het matchverslag. "Uitgedeeld door Zwitserland na een gek scenario. Onze laatste penaltyreeks was in de finale van het WK 2006 tegen Italië. Jammer genoeg is Mbappé in de voetsporen van Trezeguet getreden." (lees verder onder de tweet)

De sportkrant richt de pijlen ook op bondscoach Didier Deschamps. "Hij heeft een onleesbare partituur geschreven voor deze match. Zijn systeem was warrig. Hij maakte een fout met zijn startopstelling vooraleer hij die corrigeerde. Deschamps gaf de indruk niks onder controle te hebben tijdens dit EK."

Le Parisien: "Een miniemendefensie"

"Dit Frankrijk verdiende het niet om door te gaan", klinkt het eerlijk bij Le Parisien. "De kampioenen zijn van hun wolk gevallen en verlaten het EK in de 1/8e finales. De machine moet geherlanceerd worden voor het WK in 2022." "Deze ploeg heeft te veel lacunes", oordeelt de krant. "Het was onmogelijk om ongestraft verder te leven met zoveel defensieve zwakheden. Het was een miniemendefensie. De ploeg heeft eindelijk een prijs betaald." "Maar zijn de aanvallers minder schuldig dan de verdedigers? Deze selectie was geen ploeg meer. Achtergelaten door de ervaren krachten, terwijl solidariteit zo erg nodig is op een groot toernooi."

Le Figaro

"Een legendarische match met eeuwige spijt", valt te lezen in het matchverhaal van Le Figaro. "Er zijn avonden die je je herinnert met genot en andere met droefheid. 28 juni 2021 was er eentje van de laatste categorie."

Dit was een van de grootste fiasco's in de geschiedenis. Het tactische failliet van Deschamps.

"Dit was een nacht die voor altijd sporen zal nalaten bij een generatie overladen door succes... maar nu niet in staat was om de nummer 13 van de wereld uit te schakelen. Met het hoofd omlaag en in tranen verlaat Frankrijk het EK."

"Dit was een van de grootste fiasco's in de Franse voetbalgeschiedenis. Het moment om de rekening te maken zal snel komen - veel mannen hebben de verwachtingen en hun status niet ingelost." "Deze wedstrijd was ook het tactische failliet van Deschamps. Met vijf achterin zagen Les Bleus er de hele tijd verloren uit."

Libération

Herinnert u zich nog het zegelied van Frankrijk na het WK 2018? "Ramenez la coupe à la maison", heette het. Wel, Libération titelt nu: "Ramenez le groupe à la maison." "De defensie was veel te fragiel. En dat ironisch genoeg op de dag dat de aanval eindelijk op niveau was. Maar het was Mbappé, die de beslissende penalty miste. Zoals een grote meneer trapte hij de laatste strafschop, zoals bij zijn standing past."