Wout van Aert spaart zich in sprints: “Want wil in tijdrit gooi doen naar geel”

Wout van Aert kon zich gisteren niet mengen in de debatten voor de ritzege. Verder dan een 23e stek raakte hij niet. “Ik kijk met gemengde gevoelens terug op de finale. Ik had er natuurlijk meer van verwacht dan een verre ereplaats", zegt Van Aert.

"Anderzijds had ik de benen niet om beter te doen. Tijdens de eerste beklimming op de Mûr-de-Bretagne voelde ik me nog best goed, maar op de slotklim was het gewoon proberen aan te klampen. Ik zat op de limiet om de groep waar ik in zat te volgen. Er zijn dus geen excuses."



Met een blindedarmontsteking begin mei kende Van Aert geen ideale voorbereiding op de Tour. "Ik merk nu wel dat ik op dit niveau en op zo’n zware aankomst nog wat tekortkom."

"Het is 2 dagen op een rij dat ik net iets mis. Dat is normaal als je ziet waar ik van kom. Het is belangrijk om nu geduldig te zijn en dit te accepteren. Ik weet dat ik nog beter kan en dat zal vroeg of laat komen."