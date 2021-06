Komen Van der Poel en co. toch in hun retro shirts aan de start van de Tour?

Karl Vannieuwkerke had gisteren een oproep gelanceerd om Mathieu van der Poel en co. te mogen zien schitteren in de retro truitjes als ode aan "Poupou". Die oproep lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

"Ik heb misschien een nieuwtje", opent Vannieuwkerke mysterieus. "Het is niet helemaal zeker, maar de kans bestaat dat ze morgen in die truitjes rijden. 1 dag."

"Na onze oproep kregen we deze morgen een bericht van de UCI dat ons idee eigenlijk zo slecht nog niet was. Ze gingen contact opnemen met de ploeg. Een paar uur later kwam de bevestiging."

"Er is wel een praktisch probleem. Mathieu van der Poel zou graag een tijdritpakje hebben, dat is niet voorzien in die kleuren. Die zijn nu onderweg. Als dat in orde komt, starten ze er morgen in", besluit de presentator.