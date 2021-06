"Misschien moet Alpecin-Fenix toch nog een aanvraag indienen voor die shirts"

"Mijn moment van de dag zoek ik in Frankrijk waar zaterdag de Tour de France van start gaat", zegt Karl Vannieuwkerke. "Op de ploegenvoorstelling in Brest is iets fantastisch gebeurd, ik word er enthousiast en nostalgisch van."

"Speciaal voor de ploegenvoorstelling heeft Alpecin-Fenix truitjes gemaakt om Raymond Poulidor, de anderhalf jaar geleden overleden opa van Mathieu van der Poel, te eren. Poulidor was een fantastische renner."

"De ploeg zal er niet mee koersen de komende 3 weken, maar misschien moeten ze toch nog een aanvraag indienen bij de UCI. In Zwitserland kunnen ze dan in 30 seconden beslissen dat het goed is."

"Het zou fantastisch zijn om Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats in de buik van het peloton te zien rondrijden in het shirt waarmee Poulidor 50 jaar geleden rondreed."